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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ МТЗ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 28,4%
15:03 03.12.2021
Экспорт ОАО «МТЗ» в январе-ноябре 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 28,4%.
Как сообщает Telegram-канал предприятия, всего за рубеж продано 33 074 единицы техники.
Наиболее существенный темп роста показали страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока – 247,4%. Львиная доля поставок пришлась на Пакистан. Объем экспорта в страны СНГ увеличился на 53,1%, в том числе в Россию почти на 10%. Выросли продажи и на европейском рынке – на 10,2%.
В январе-ноябре Минский тракторный завод произвел более 30 тысяч единиц техники. Таким образом, предприятие вплотную приблизилось к объему производства в 35 тысяч тракторов и машин в год.
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