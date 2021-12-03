Экспорт ОАО «МТЗ» в январе-ноябре 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 28,4%.

Как сообщает Telegram-канал предприятия, всего за рубеж продано 33 074 единицы техники.

Наиболее существенный темп роста показали страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока – 247,4%. Львиная доля поставок пришлась на Пакистан. Объем экспорта в страны СНГ увеличился на 53,1%, в том числе в Россию почти на 10%. Выросли продажи и на европейском рынке – на 10,2%.

В январе-ноябре Минский тракторный завод произвел более 30 тысяч единиц техники. Таким образом, предприятие вплотную приблизилось к объему производства в 35 тысяч тракторов и машин в год.