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ЭКОНОМИКА РБ
ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ПРИМЕНЯЮЩИХ УСН В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 17,1%
14:07 03.12.2021
102,3 млн рублей в январе-октябре 2021 года уплатили в бюджет Витебской области плательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, поступления от применяющих УСН плательщиков увеличились в действующих ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,1%, или на 14,9 млн рублей.
За счет поступлений этой категории плательщиков сформировано около 5% бюджета области.
Количество субъектов хозяйствования применили упрощенную систему налогообложения составляет 21649 – это более 50% от всех плательщиков области, состоящих на учете, в их числе 5838 организаций и 15811 индивидуальных предпринимателей.
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