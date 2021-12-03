102,3 млн рублей в январе-октябре 2021 года уплатили в бюджет Витебской области плательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, поступления от применяющих УСН плательщиков увеличились в действующих ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,1%, или на 14,9 млн рублей.

За счет поступлений этой категории плательщиков сформировано около 5% бюджета области.

Количество субъектов хозяйствования применили упрощенную систему налогообложения составляет 21649 – это более 50% от всех плательщиков области, состоящих на учете, в их числе 5838 организаций и 15811 индивидуальных предпринимателей.