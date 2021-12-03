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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД С 12 ДЕКАБРЯ НАЧНЕТ ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ НА ПОЕЗДА В РОССИЮ ПО СИСТЕМЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ


13:52 03.12.2021

Белорусская железная дорога с 12 декабря открывает продажу проездных документов в купейные вагоны и вагоны СВ всех поездов (беспересадочных групп вагонов), курсирующих в международном сообщении с Российской Федерацией (за исключением поезда № 2/1 Минск-Москва) с применением системы динамического управления тарифами и стимулирования спроса (ДУТИСС).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, этот проект в целях повышения привлекательности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом и снижения тарифной нагрузки на пассажиров БЖД реализует совместно с ОАО «РЖД» (АО «ФПК»).

Основными критериями при формировании тарифа с использованием системы являются уровень процента занятости мест в вагоне соответствующего типа и сроки приобретения проездных документов (билетов) пассажирами. По мере роста процента заполняемости вагона стоимость проезда постепенно возрастает.

Пересчет коэффициентов занятости осуществляется в online-режиме при каждом новом оформлении или возврате проездных документов. Система предусматривает как максимальную скидку до 24% (в зависимости от маршрута следования пассажира) за 60 (45) дней до отправления конкретного поезда, так и надбавку в размере 8% при оформлении проезда менее, чем за 3 часа до отправления поезда и загрузке вагона свыше 81%.

При формировании стоимости проезда в указанных поездах отменяется применение скидок/надбавки в зависимости от сроков продажи проездных документов и скидки при одновременной оплате проезда в направлении «туда и обратно». Также не распространяется действие динамического тарифообразования при проезде организованных групп пассажиров.

Сохраняется применение скидки 10% при условии проезда индивидуальных пассажиров в плацкартных вагонах на боковых местах (кроме поезда № 2/1 Минск-Москва).
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