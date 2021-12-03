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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ГОСДОЛГУ
13:25 03.12.2021
Лукашенко потребовал от правительства сохранить репутацию Беларуси как безукоризненного плательщика. Об этом он заявил сегодня на совещании по социально-экономическому развитию страны, в ходе которого обсуждалась ситуация с государственным долгом и планами по его погашению.
"Беларусь всегда была и будет безукоризненным плательщиком по своим обязательствам. Несмотря ни на какие сложности, мы не имеем права потерять эту репутацию", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он также высказался о проекте бюджета на 2022 год и подчеркнул необходимость экономии и сокращения необязательных расходов.
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