Лукашенко потребовал от правительства сохранить репутацию Беларуси как безукоризненного плательщика. Об этом он заявил сегодня на совещании по социально-экономическому развитию страны, в ходе которого обсуждалась ситуация с государственным долгом и планами по его погашению.

"Беларусь всегда была и будет безукоризненным плательщиком по своим обязательствам. Несмотря ни на какие сложности, мы не имеем права потерять эту репутацию", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он также высказался о проекте бюджета на 2022 год и подчеркнул необходимость экономии и сокращения необязательных расходов.