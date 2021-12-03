ЭКОНОМИКА РБ

КОНЦЕПЦИЮ КОДЕКСА О ЗДРАВООХРАНЕНИИ БЕЛАРУСИ НАЧНУТ РАЗРАБАТЫВАТЬ С 2022 ГОДА

13:18 03.12.2021 Концепцию Кодекса о здравоохранении Беларуси начнут разрабатывать с 2022 года. Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. «Со следующего года мы начнем разрабатывать концепцию Кодекса о здравоохранении Республики Беларусь. Перед нами стоит большая и важная задача кодифицировать всю систему здравоохранения. Это сложный процесс, к которому мы планируем приступить», сказал он на встрече с финалистами республиканского отраслевого профсоюзного конкурса "Вперед, молодежь!", которые 2 декабря защищали свои проекты.