В Гродненской области в текущем году реализованы крупные энергоэффективные проекты, сообщили в Гродненском областном управлении по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности.

В ОАО «Гродно Азот» внедрен инвестиционный проект «Реконструкция воздухоразделительных установок цеха метанола ОАО «Гродно Азот». В результате снизилось удельное энергопотребление цеха метанола более чем на 40%, что привело к снижению себестоимости продукции.

В Лидском ОАО «Лакокраска» в ходе реконструкции установлена энергосберегающая воздухоразделительная азотная станция нового поколения, что позволит значительно экономить потребление электроэнергии. Условно-годовой экономический эффект составит 398,1 т условного топлива.

Энергоэффективные проекты реализованы и на других предприятиях области. В третьем квартале выполнены модернизация систем вентиляции, замена морально устаревших теплообменников на более эффективные, оптимизация теплоснабжения в ОАО «Скидельский сахарный комбинат». Произведена замена водяного экономайзера парового котла на новый Волковысским ОАО «Беллакт». В ОАО «Красносельскстройматериалы» модернизированы мельницы помола цемента.

За январь-сентябрь в области объем экономии топливно-энергетических ресурсов составил 50794,4 т условного топлива, или 80,9% от годового задания. Целевой показатель энергосбережения за этот период составил минус 2,8% при задании минус 2%.

За счет реализации энергоэффективных мероприятий в учреждениях образования сокращаются бюджетные расходы на отопление и электроэнергию. В нынешнем году в рамках Государственной программы «Энергосбережение» за счет долевого финансирования средств республиканского бюджета в объеме 465 тыс. рублей на территории области выполнены энергосберегающие мероприятия в двадцати учреждениях.

Кроме того, в области проводится работа по подготовке к реализации перспективного инвестиционного проекта по повышению энергоэффективности объектов социальной сферы Республики Беларусь за счет средств Международного банка реконструкции и развития. Гродненским областным управлением по надзору за рациональным использованием ТЭР совместно с облисполкомом подготовлены предложения по 98 объектам учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма, социальной защиты для включения в проект с ориентировочным объемом инвестиций 13,5 млн долларов и экономией топливно-энергетических ресурсов 5,4 тыс. т условного топлива.