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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОМАГРОЛИЗИНГ ПРЕДЛАГАЕТ ПО ПРОГРАММЕ «ПЕРВОCLAASSНЫЙ ЛИЗИНГ» ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН TRION


11:57 03.12.2021

ОАО "Промагролизинг" предлагает по программе «ПервоClaassный лизинг» зерноуборочный комбайн TRION.

«В рамках заключенного между ОАО «Промагролизинг» и ООО «Штотц Торговый Дом» партнерского соглашения была разработана совместная лизинговая программа «ПервоClaassный лизинг», благодаря которой у юридических лиц появилась возможность приобретения в лизинг полного спектра техники ведущих зарубежных производителей на выгодных условиях», - сообщили ЭКОПРЕСС в лизинговой компании.

Срок лизинга по данной программе составляет от 24 до 89 месяцев, при авансовом платеже от 10% и лизинговой ставке от 12% годовых.

Одним из предметов лизинга по программе «ПервоClaassный лизинг» являются зерноуборочные комбайны CLAAS TRION.

Сверхсовременный модельный ряд TRION включает в себя не только машины с 5- и 6-клавишными соломотрясами, но и гибридные зерноуборочные комбайны с одним или двумя парными роторами. Клиентам также предлагается несколько вариантов оснащения системами TERRA TRAC и MONTANA.

Новый TRION был разработан при непосредственном участии фермеров и дилеров из ведущих сельскохозяйственных регионов мира. Для его усовершенствования задействованы знания и навыки инженеров CLAAS, занимающихся исследованиями и разработками. Таким образом, TRION становится еще одной вехой в эволюции зерноуборочных комбайнов CLAAS и задает новые ориентиры для моделей средней мощности.

Широкий ассортимент машин на колесном, а также на гусеничном ходу TERRA TRAC и MONTANA, дополненный гибкой линейкой жаток, позволяет каждому хозяйству, независимо от профиля его деятельности, сделать правильный выбор.

ОАО «Промагролизинг», основанное в 2001, сегодня является ведущей лизинговой компанией на рынке Республики Беларусь. За 20 лет работы Общество передало более 60 тысяч единиц техники и оборудования на сумму выше 2,6 млрд. долларов США. Общество осуществляет проекты в реальных секторах экономики, способствуя их обновлению, модернизации и развитию, содействует стимулированию спроса на продукцию отечественных производителей на международных рынках.

С 1996 года ООО «Штотц Торговый Дом» — эксклюзивный партнер концерна CLAAS (КЛААС) в Беларуси. Техника CLAAS — зерноуборочные комбайны, самоходные силосоуборочные комбайны, а также трактора, пресс-подборщики, телескопические погрузчики, кормоуборочные машины со знаком качества «КЛААС» – работает во всех регионах Беларуси.

В каталоге ООО «Штотц Торговый Дом» также широко представлена продукция других ведущих европейских производителей сельскохозяйственной техники, в частности: AMAZONE, STRAUTMANN, MÜTHING, EUROBAGGING, VALLEY и других.
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