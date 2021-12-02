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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ВИДЯТ В РОСТЕ ЭКСПОРТА КЛЮЧ К УКРЕПЛЕНИЮ ДОВЕРИЯ НАСЕЛЕНИЯ К РУБЛЮ И БАНКОВСКИМ ВКЛАДАМ
11:28 03.12.2021
Лукашенко видит в росте экспорта ключ к укреплению доверия населения к рублю и банковским вкладам. Об этом он заявил сегодня на совещании по социально-экономическому развитию страны.
"Правительство полагает, что в следующем году в приоритет нужно возвести экспорт, - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Это разумно. Ведь пока есть возможность продавать и закрепляться на мировых рынках (а это не будет долго) - надо действовать".
"Упускать момент, чтобы заявить о себе, нельзя, - подчеркнул он. - Будем интенсивно наращивать валютную выручку, получим крепкий белорусский рубль. Население перестанет осторожничать и предложит деньги в депозиты и облигации".
По его словам, итоги десяти месяцев демонстрируют, что валовой внутренний продукт увеличился на 2,4%, растет промышленное производство (на 7,1%), причем практически во всех его подотраслях.
Более 60% белорусской промышленной продукции поставляется на экспорт. При этом в глобальном рейтинге стран по индексу конкурентоспособности промышленности Беларусь занимает 46-е место среди 152 стран мира. Такие данные у Организации промышленного развития ООН, пояснил Лукашенко.
"В связи с этим экспорт товаров и услуг увеличился примерно на 33%, а в страну дополнительно поступило 8,5 миллиарда долларов. Сложился рекордный положительный внешнеторговый баланс - более чем 2,7 миллиарда долларов", - обратил он внимание.
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