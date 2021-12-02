Лукашенко видит в росте экспорта ключ к укреплению доверия населения к рублю и банковским вкладам. Об этом он заявил сегодня на совещании по социально-экономическому развитию страны.

"Правительство полагает, что в следующем году в приоритет нужно возвести экспорт, - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Это разумно. Ведь пока есть возможность продавать и закрепляться на мировых рынках (а это не будет долго) - надо действовать".

"Упускать момент, чтобы заявить о себе, нельзя, - подчеркнул он. - Будем интенсивно наращивать валютную выручку, получим крепкий белорусский рубль. Население перестанет осторожничать и предложит деньги в депозиты и облигации".

По его словам, итоги десяти месяцев демонстрируют, что валовой внутренний продукт увеличился на 2,4%, растет промышленное производство (на 7,1%), причем практически во всех его подотраслях.

Более 60% белорусской промышленной продукции поставляется на экспорт. При этом в глобальном рейтинге стран по индексу конкурентоспособности промышленности Беларусь занимает 46-е место среди 152 стран мира. Такие данные у Организации промышленного развития ООН, пояснил Лукашенко.

"В связи с этим экспорт товаров и услуг увеличился примерно на 33%, а в страну дополнительно поступило 8,5 миллиарда долларов. Сложился рекордный положительный внешнеторговый баланс - более чем 2,7 миллиарда долларов", - обратил он внимание.