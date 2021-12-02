ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ СФОРМИРОВАЛО ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН ИНВЕСТПРОЕКТОВ НА БОЛЕЕ 50 МЛРД РУБЛЕЙ


10:55 03.12.2021

Минэкономики Беларуси сформировало пятилетний план инвестпроектов на более 50 млрд рублей. Об этом сообщил 2 декабря 2021 года министр экономики Александр Червяков на IX Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы», который проходит в гибридном формате в Витебске.

По его словам, их более тысячи: от маленьких проектов – «миллионников» до крупных – «миллиардников». И это только коммерческие проекты. Потребности в инвестициях в социальную, транспортную и производственную инфраструктуру оцениваются в 29 млрд рублей. Чтобы эти проекты воплотились в жизнь, правительством утвержден комплекс мер по запуску нового инвестиционного цикла.

«Здесь мы решаем три основные задачи. В первую очередь создать стабильную, предсказуемую среду, гарантирующую неизменность условий для инвестора. Во-вторых, обеспечить минимальные издержки при реализации проектов. Все процедуры, связанные с выделением земли, началом и ходом строительства необходимо максимально сократить – практически вдвое. Третья задача – нарастить источники капитала. Для реализации проектов нам нужны «длинные деньги». Плюс направление, которое мы выделяем отдельно – совершенствование кластерной модели развития экономики регионов. Для Витебской области, например, актуально продвижение фармацевтического кластера, есть значительный потенциал в нефтехимии, деревообработке, туризме. Важно, чтобы в этой работе активно участвовали и местный бизнес, и международные партнеры – своим опытом, финансами и налаженными контактами с товаропроводящими сетями», – резюмировал Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.12.2021
валюта курс
EUR 2.8795
USD 2.5438
RUB 3.4391
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8795 +0.0063
USD 2.5438 +0.0041
RUB 3.4391 +0.0035
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8700 2.8750
USD 2.5420 2.5460
RUB 3.4460 3.4540
подробнее

Конвертация в банках
на 03.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1270 1.1320
EUR/RUB 83.2000 83.4500
USD/RUB 73.6000 73.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте