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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ СФОРМИРОВАЛО ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН ИНВЕСТПРОЕКТОВ НА БОЛЕЕ 50 МЛРД РУБЛЕЙ
10:55 03.12.2021
Минэкономики Беларуси сформировало пятилетний план инвестпроектов на более 50 млрд рублей. Об этом сообщил 2 декабря 2021 года министр экономики Александр Червяков на IX Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы», который проходит в гибридном формате в Витебске.
По его словам, их более тысячи: от маленьких проектов – «миллионников» до крупных – «миллиардников». И это только коммерческие проекты. Потребности в инвестициях в социальную, транспортную и производственную инфраструктуру оцениваются в 29 млрд рублей. Чтобы эти проекты воплотились в жизнь, правительством утвержден комплекс мер по запуску нового инвестиционного цикла.
«Здесь мы решаем три основные задачи. В первую очередь создать стабильную, предсказуемую среду, гарантирующую неизменность условий для инвестора. Во-вторых, обеспечить минимальные издержки при реализации проектов. Все процедуры, связанные с выделением земли, началом и ходом строительства необходимо максимально сократить – практически вдвое. Третья задача – нарастить источники капитала. Для реализации проектов нам нужны «длинные деньги». Плюс направление, которое мы выделяем отдельно – совершенствование кластерной модели развития экономики регионов. Для Витебской области, например, актуально продвижение фармацевтического кластера, есть значительный потенциал в нефтехимии, деревообработке, туризме. Важно, чтобы в этой работе активно участвовали и местный бизнес, и международные партнеры – своим опытом, финансами и налаженными контактами с товаропроводящими сетями», – резюмировал Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
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