ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА ОДНО ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В III КВАРТАЛЕ ПРИХОДИЛОСЬ BR1362,1 В МЕСЯЦ


10:28 03.12.2021

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Могилевской области в III квартале 2021 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1362,1 в месяц (во II квартале - Br1355,2).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1279,8 в месяц, из которых Br1003,6 (78,4%) приходится на потребительские расходы).

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 41,8%, на покупку непродовольственных товаров – 32,8%, на оплату услуг – 22,7%.

Располагаемые ресурсы – это денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.12.2021
валюта курс
EUR 2.8795
USD 2.5438
RUB 3.4391
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8795 +0.0063
USD 2.5438 +0.0041
RUB 3.4391 +0.0035
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8650 2.8770
USD 2.5360 2.5430
RUB 3.4320 3.4520
подробнее

Конвертация в банках
на 03.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1270 1.1330
EUR/RUB 83.1500 83.7500
USD/RUB 73.6000 74.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте