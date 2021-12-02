Комитет государственного контроля приглашает жителей Гомельской области принять участие в опросе по организации и качеству питания учащихся в учреждениях общего среднего образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, цель опроса – изучить мнение родителей школьников о проблемах в организации питания и выработать предложения по ее совершенствованию.

Посетителям сайта контрольного ведомства предлагается ответить на 11 вопросов, в том числе об ассортименте и качестве предлагаемых блюд, информированности о меню школьных обедов, целесообразности внедрения заказного меню и др.

Интернет-опрос проводится на сайте Комитета государственного контроля Беларуси по 16 декабря 2021 года.