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ЭКОНОМИКА РБ
МЗКТ ПРИСТУПИЛ К СОЗДАНИЮ ГРАЖДАНСКОГО АВТОМОБИЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ
09:26 03.12.2021
ОАО «МЗКТ» приступило к созданию гражданского автомобиля повышенной проходимости с кузовом-мастерской и кузовом типа «вахтовый автобус».
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, автомобиль МЗКТ-4503КМ предназначен для доставки специалистов различных организаций к месту проведения работ. МЗКТ-4503КМ разработан на базе шасси МЗКТ-500200, которое серийно поставляется для Министерства обороны, Государственного пограничного комитета, МВД и других органов государственного управления.
По сравнению с аналогичными моделями других производителей автомобиль МЗКТ-4503КМ имеет большую ширину колес и стабилизаторы, обеспечивающие автомобилю более высокие показатели поперечной устойчивости; увеличенный клиренс автомобиля (400 мм) и заднее защитное устройство, способное изменять свое положение по высоте и применение постоянного полного дифференциального привода обеспечивают высокую проходимость, особенно на бездорожье и каменистой местности.
Позаботились конструктора и о надежном, быстром запуске двигателя даже при самых низких температурах – это возможно благодаря наличию в базовой комплектации автомобиля МЗКТ предпускового жидкостного подогревателя двигателя. Мощный, высокомоментный двигатель с более высоким показателем удельной мощности и применение 6-ти ступенчатой КПП с более широким диапазоном, а также наличие 6-й ускоряющей передачи обеспечивает МЗКТ-4503КМ более высокие тягово-динамические и топливо-экономические показатели.
Особое внимание уделяется удобству обслуживания автомобиля и надежности стояночной системы. МЗКТ-4503КМ оснащен пневмоусилителем в приводе сцепления и пневматическим приводом тормозов. Установлены пружинные энергоаккумуляторы стояночной тормозной системы с пневматическим растормаживанием, моторный тормоз замедлитель, а также откидываемая кабина, проблесковые маячки и переносная электрическая лебедка для самовытаскивания.
Ожидается, что очень скоро автомобиль МЗКТ-4503КМ станет достойной современной заменой автомобилям ГАЗ-66.
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