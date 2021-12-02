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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД ПОСТАВИЛ ДВА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕКОРДА
17:16 02.12.2021
Сразу два рекорда зафиксировало в ноябре предприятие холдинга "Белорусская цементная компания" ОАО "Белорусский цементный завод".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, сначала при подведении итогов работы за октябрь завод вышел на рекордный для себя показатель – 220 тысяч тонн цемента. Никогда за всю свою 25-летнюю историю предприятие не выпускало столько за месяц.
А 23 ноября был официально побит еще и годовой рекорд: с начала 2021 года костюковичские цементники произвели уже 1 млн 850 тысяч тонн цемента.
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