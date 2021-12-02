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ЭКОНОМИКА РБ
ДО КОНЦА ГОДА В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОДАТЬ ЗА ОДНУ БАЗОВУЮ ВЕЛИЧИНУ 9 ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
16:56 02.12.2021
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполком, до конца года к продаже на аукционах с начальной ценой, равной одной базовой величине, запланированы еще 9 неиспользуемых объектов, расположенных в Вилейском, Копыльском, Крупском, Любанском, Молодечненском, Солигорском районах.
Приобретение недвижимости на аукционах с начальной ценой, равной одной базовой величине – это возможность вложить сэкономленные на стоимости приобретенного объекта недвижимости денежные средства на организацию и развитие своего бизнеса. Необходимый для обслуживания (завершения строительства и обслуживания) земельный участок предоставляется покупателю такого имущества в аренду без проведения аукциона и взимания платы за право заключения договора аренды земельного участка.
При этом покупателям необходимо помнить, что продажа такого имущества осуществляется с обязательством по выполнению предусмотренных законодательством условий.
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