Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполком, до конца года к продаже на аукционах с начальной ценой, равной одной базовой величине, запланированы еще 9 неиспользуемых объектов, расположенных в Вилейском, Копыльском, Крупском, Любанском, Молодечненском, Солигорском районах.

Приобретение недвижимости на аукционах с начальной ценой, равной одной базовой величине – это возможность вложить сэкономленные на стоимости приобретенного объекта недвижимости денежные средства на организацию и развитие своего бизнеса. Необходимый для обслуживания (завершения строительства и обслуживания) земельный участок предоставляется покупателю такого имущества в аренду без проведения аукциона и взимания платы за право заключения договора аренды земельного участка.

При этом покупателям необходимо помнить, что продажа такого имущества осуществляется с обязательством по выполнению предусмотренных законодательством условий.