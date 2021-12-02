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ЭКОНОМИКА РБ
ОТ ПРИМЕНЯЮЩИХ УСН ПЛАТЕЛЬЩИКОВ В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ПОСТУПИЛО Br114,7 МЛН
15:49 02.12.2021
Br114,7 млн уплатили в январе-октябре 2021 года в бюджет Могилевской области плательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспе5кции МНС по Могилевской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления от плательщиков, применяющих УСН, увеличились на 19,5%, или Br18,7 млн в фактическом исчислении.
В бюджете области доля поступлений от данной категории плательщиков составила 8,4%.
Количество плательщиков, применяющих УСН, составляет 25 тыс. (59,7% от общего количества субъектов хозяйствования, состоящих на учете в налоговых инспекциях области). Из них организаций – 6 тыс. (38,7% от всех организаций), индивидуальных предпринимателей – 19 тыс. (72%).
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