Br114,7 млн уплатили в январе-октябре 2021 года в бюджет Могилевской области плательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспе5кции МНС по Могилевской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления от плательщиков, применяющих УСН, увеличились на 19,5%, или Br18,7 млн в фактическом исчислении.

В бюджете области доля поступлений от данной категории плательщиков составила 8,4%.

Количество плательщиков, применяющих УСН, составляет 25 тыс. (59,7% от общего количества субъектов хозяйствования, состоящих на учете в налоговых инспекциях области). Из них организаций – 6 тыс. (38,7% от всех организаций), индивидуальных предпринимателей – 19 тыс. (72%).