В Брестской области по фактам падежа крупного рогатого скота (КРС) возбуждено 50 уголовных дел, 36 из которых возбудили органы прокуратуры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре Беларуси, по итогам января-октября 2021 года падеж КРС в Брестской области составил 12 353 головы, что превысило показатель аналогичного периода 2020 года на 23%. За последние пять месяцев темпы роста непроизводительного выбытия животных замедлились.

Как следствие – вопрос возмещения ущерба остался в поле зрения прокуратуры. В частности, с начала года прокуроры Брестчины предъявили в суды более 50 исков о возмещении ущерба, причиненного падежом КРС, на общую сумму свыше 38 тыс. рублей.

По результатам проверок в райисполкомы внесено более 300 актов надзора – проделанная работа позволила улучшить ситуацию.

Содержание скота в зимне-стойловый период взято на контроль.