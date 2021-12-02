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ЭКОНОМИКА РБ
ПО ФАКТАМ ПАДЕЖА КРС В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗБУЖДЕНО 50 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
14:08 02.12.2021
В Брестской области по фактам падежа крупного рогатого скота (КРС) возбуждено 50 уголовных дел, 36 из которых возбудили органы прокуратуры.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре Беларуси, по итогам января-октября 2021 года падеж КРС в Брестской области составил 12 353 головы, что превысило показатель аналогичного периода 2020 года на 23%. За последние пять месяцев темпы роста непроизводительного выбытия животных замедлились.
Как следствие – вопрос возмещения ущерба остался в поле зрения прокуратуры. В частности, с начала года прокуроры Брестчины предъявили в суды более 50 исков о возмещении ущерба, причиненного падежом КРС, на общую сумму свыше 38 тыс. рублей.
По результатам проверок в райисполкомы внесено более 300 актов надзора – проделанная работа позволила улучшить ситуацию.
Содержание скота в зимне-стойловый период взято на контроль.
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