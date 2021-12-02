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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ ОПЛАТИТЬ ПРОЕЗД МЕТРО МОЖНО КАРТАМИ БЕЛКАРТ И «МИР»


13:43 02.12.2021

Владельцам бесконтактных платежных карт БЕЛКАРТ и «Мир» стал доступен сервис бесконтактной оплаты на турникетах за проезд в Минском метрополитене.

До этого в подземке поддерживались бесконтактные карты платежных систем Visa, Mastercard, БЕЛКАРТ-Мaestro.

Оплатить проезд бесконтактными картами БЕЛКАРТ и «Мир» можно на любом турникете метрополитена, имеющем логотип платежной системы БЕЛКАРТ и «Мир». Относительно БЕЛКАРТ стоит добавить, что оплачивать проезд можно, также картами БЕЛКАРТ-Мaestro (эти карты, в рамках транспортного проекта, стали принимать в 2019 году).

Для оплаты проезда надо приложить карту к валидатору на турникете и дождаться звукового сигнала. Транзакция занимает доли секунды. Стоимость проезда аналогична цене жетона – 80 копеек.

Сервис позволяет оплачивать проезд универсальным инструментом – банковской бесконтактной картой, без каких-либо дополнительных действий. Популярность сервиса очень высока – ежемесячно количество оплат достигает 2,5 миллионов. Оплачивать проезд можно также любыми мобильными цифровыми устройствами – смартфонами, часами, привязанными к банковской карте Visa или Mastercard. С прошлого года сервис поддерживает Apple Express для быстрой оплаты проезда гаджетами Apple, без привычной аутентификации.

«Держатели карт БЕЛКАРТ и «Мир» получили возможность быстрой оплаты на турникетах за проезд с помощью современного сервиса. Полагаем, что привлекательность сервиса будет способствовать росту доли оплат проезда по банковским картам в метрополитене, которая уже сейчас составляет более 16%», – отметил заместитель директора по эксплуатации государственного предприятия «Минский метрополитен» Вадим Полищук.

Расширение возможностей сервиса бесконтактной оплаты стало возможно благодаря Сбер Банку, реализующему транспортный проект в столице и регионах без инвестиций из госбюджета и дополнительных расходов транспортных организаций.
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