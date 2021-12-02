Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 декабря 2021 года выросло до 658,3 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 658 тыс. 328 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 646 тыс. 104 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 2318 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5114 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1818 человек, число смертей от COVID-19 – на 16.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 26 тыс. 677 тестов. Всего в стране проведено 10 млн 452 тыс. 213 тестов.