ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


С 12 ДЕКАБРЯ БЖД ВВОДИТ НОВЫЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ


12:55 02.12.2021

Белорусская железная дорога с 12 декабря 2021 года вводит новый график движения поездов на 2021-2022 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЖД, он сформирован на основании мониторинга спроса на перевозки, направлений преобладающих пассажиропотоков, а также выполнения требований системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения в области транспорта.

С учетом этого, а также в результате проведенной совместной работы с облисполкомами по оптимизации размеров движения на малоинтенсивных участках и организации регулярных автомобильных перевозок в новом графике предусмотрены курсирование 272 пар поездов регионального экономкласса.

Особое внимание при формировании нового графика было уделено развитию и усилению транспортных связей регионов республики, в том числе за счет плановой реализации инфраструктурных проектов и поступления нового подвижного состава.

Так, в межрегиональном сообщении бизнес-класса с учетом задействования вновь поступивших пятивагонных электропоездов ЭПМ с более высокими потребительскими качествами предусмотрено их курсирование на таких востребованных направлениях, как Минск-Гомель и Минск-Брест. Данный подвижной состав будет обслуживать поезда № 701/702 Минск-Брест, №№ 715, 716, 739, 747, 748 Минск-Гомель. При этом высвобождаемый подвижной состав ЭПР будет задействован в обслуживании маршрутов поездов межрегиональных и региональных линий бизнес-класса.

Одним из новшеств графика движения на 2021/2022 гг. является увеличение размеров движения межрегиональных линий бизнес-класса в сообщении Минск-Гомель по предвыходным, выходным и праздничным дням. Так, новый поезд № 756 Минск-Гомель будет отправляться из Минска в 19:36 прибытием в Гомель в 23:18 (по пятницам, субботам и воскресеньям) с остановками по станциям Пуховичи, Осиповичи, Бобруйск, Жлобин и Буда-Кошелевская. В обратном направлении поезд № 755 Гомель-Минск будет отправляться из города над Сожем в 4:43 и прибывать в Минск в 7:53 (в субботу, воскресенье и понедельник) с такими же остановками.

Расширение маршрутной сети коснулось и региональных линий бизнес-класса за счет продления маршрута Минск-Светлогорск до Калинковичей (после окончания электрификации участка Светлогорск-Калинковичи) и организации маршрута Минск-Жлобин. Также будет увеличено количество мест в поездах региональных линий бизнес-класса Минск-Орша за счет задействования подвижного состава ЭПР в пятивагонном исполнении.

С 12 декабря предусматривается сохранение маршрутов на пассажирообразующих направлениях, таких как Москва, Санкт-Петербург, Адлер, в том числе с организацией многогруппных поездов. В настоящее время Белорусская железная дорога продолжает работу с ОАО «РЖД» по назначению поездов до Мурманска, Архангельска, Анапы, Минеральных Вод и Кисловодска.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.12.2021
валюта курс
EUR 2.8732
USD 2.5397
RUB 3.4356
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8795 +0.0063
USD 2.5438 +0.0041
RUB 3.4391 +0.0035
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8750 2.8800
USD 2.5400 2.5450
RUB 3.4250 2.4370
подробнее

Конвертация в банках
на 02.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1300 1.1340
EUR/RUB 83.7000 84.0000
USD/RUB 74.0000 74.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте