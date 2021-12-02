Уголовное дело возбуждено в отношении экс-директора сельхозпредприятия Лунинецкого района – субъекту хозяйствования был причинен ущерб в размере более 26 тыс. рублей в результате приобретения ветеринарных препаратов у необоснованных посредников. Этот факт установили работники Пинского межрайотдела финансовых расследований и межрайонного комитета госконтроля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, на протяжении 2018-2020 годов в нарушение законодательства о закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных средств предприятие приобретало ветпрепараты у частной структуры без проведения процедуры выбора поставщика. При этом стоимость закупленных у посредника ветеринарных препаратов была в 2-5 раз выше, чем у белорусских предприятий-производителей и импортеров.

Выяснилось, что руководитель сельхозпредприятия давал указания подчиненным о закупке товаров у коммерческой организации, с должностными лицами которой он был хорошо знаком по предыдущей работе на заводе, где производятся ветпрепараты.

Как следствие, сельхозпредприятие переплатило за ветеринарные препараты свыше 26 тыс. рублей.

За превышение власти или служебных полномочий в отношении директора (теперь уже бывшего) возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса.