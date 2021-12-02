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ЭКОНОМИКА РБ
В ГЛУБОКОМ ЗА 27 МЛН РУБЛЕЙ ПЛАНИРУЮТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ БОЛЕЕ 100 ОБЪЕКТОВ К «ДАЖЫНКАМ-2022»
12:16 02.12.2021
Более 100 объектов будут отремонтированы в Глубоком в рамках подготовки города к проведению областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2022». Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.
Как проинформировал на заседании областного штаба по подготовке и проведению фестиваля-ярмарки председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, на эти цели планируется выделить не менее 27 миллионов рублей.
«Глубокое – очередная столица фестиваля-ярмарки «Дажынкі». За последние годы в городе сделано многое, но, как и в любом другом райцентре, в Глубоком есть объекты, которые требуют особого внимания. Это в первую очередь объекты социальной сферы (детские дошкольные учреждения, школы, спортивные сооружения), жилищно-коммунального и дорожного хозяйств (ремонт жилых домов, дорог, троутаров). В данный момент на каждый из намеченных объектов готовится проектно-сметная документация. Уже с весны следующего года начнутся активные ремонтно-строительные работы», – отметил Владимир Терентьев.
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