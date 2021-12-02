Комитет «Гомельоблимущество» с 20 по 24 декабря организует пять онлайн-аукционов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, выбор объектов достаточно широк: площадью от 70 кв. м до 15 тыс. кв. м, цены – от Br29 до Br600 тыс. Традиционно все торги пройдут на площадке Белорусской универсальной товарной биржи.

Стартует аукционная неделя 20 декабря с 12 объектов в Мозырском районе.

Три лота с начальной ценой в одну базовую величину могут обрести новых владельцев 21 декабря. Это здание пожарного депо площадью 237 кв. м в агрогородке Носовичи Калинковичского района, здание аварийно-спасательного поста площадью 401 кв. м в Ельске, здание ткацкого цеха площадью 228 кв. м в агрогородке Неглюбка Ветковского района. Эти объекты будущий собственник может использовать для коммерческих целей под склады, производственные и торговые объекты, административные помещения, а здание в Ветковском районе еще и как жилой дом.

На электронных торгах 22 декабря будет выставлено четыре лота. Это административное здание с гаражами в Речице с максимальным понижением цены на 80%. Начальная цена лота Br9117. Ценовой старт в 1 базовую величину (Br29) установлен на здание школы с котельной и небольшим садом в агрогородке Капличи Калинковичского района, а также здание бывшего музея в агрогородке Глазовка Буда-Кошелевского района. Эти два лота покупатель может реконструировать и использовать под жилой дом.

«Одно из самых интересных предложений – двухэтажное здание бывшей больницы на ул.Циолковского в Гомеле. Этот объект площадью более 3 тыс. кв. м на земельном участке в 1,7859 га не нашел покупателя на предыдущих аукционах. Сейчас собственник принял решение о его продаже за одну базовую величину. Кроме привлекательной цены, лот также интересен широким перечнем возможностей дальнейшего использования: здесь может разместиться финансово-кредитное учреждение, здание проектных организаций, торговый центр, ресторан, гостиница, диагностический центр, тренажерный и спортивный залы, центры досуга и многое другое», – рассказали в комитете.

Девять лотов предлагаются 23 декабря в Ельском районе и по одному объекту в Калинковичском, Речицком и Светлогорском.

Закроет аукционную неделю 24 декабря продажа девяти лотов. Среди них – здание бывшей школы в Житковичах площадью 3 тыс. кв. м, которое предлагается вместе со зданием почты за Br58. В этот день также можно будет приобрести бывший детский сад в агрогородке Боровая Буда Кормянского района за Br29.