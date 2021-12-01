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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ УЧАСТИЕ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕДУРАХ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ УСИЛИТСЯ


11:42 02.12.2021

Участие местной власти и органов управления в процедурах финансового оздоровления предприятий усилится. Это отметил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь 1 декабря 2021 года в Палате Представителей Национального собрания, где при участии депутатов, представителя Верховного суда, экспертов состоялось предварительное рассмотрение доработанного проекта Закона «Об урегулировании неплатежеспособности».

Как сообщает сайт Минэкономики, про основные подходы новой редакции документа доложил заместитель директора Департамента по санации и банкротству Минэкономики Станислав Садовников.

«Четко определены полномочия госорганов в отношении проблемных предприятий. Во-первых, утверждение мер предупреждения, их сопровождение, взаимодействие с кредиторами для заключения комплексных соглашений о снижении долговой нагрузки. Во-вторых, сопровождение на каждом этапе процессов судебного оздоровления. В-третьих, возможность заменить несправляющегося антикризисного управляющего на «государственного». В-четвертых, к частным предприятиям, значимым для экономики региона, по инициативе исполкомов может быть применен алгоритм предупреждения банкротства, сопровождения их санации, продажи по конкурсу», - сказал он.

По словам Станислава Садовникова, усилится социальная защита работников путем направления залоговой выручки на полное погашение зарплаты, вводится бесспорное взыскание пенсионных взносов.

Заместитель директора Департамента по санации и банкротству Минэкономики Мария Покало рассказала участникам заседания о мерах, связанных с усилением реабилитационной направленности проекта, роли и месте суда и госорганов в организации финансового оздоровления проблемных предприятий, повышении приоритета залогового кредитора, реализации имущества, определении источника финансирования процедур.

По итогам обсуждения выработана общая позиция о продолжении совместной работы в целях включения в законопроект норм с учетом необходимости соблюдения баланса интересов всех заинтересованных.
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