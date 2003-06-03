ЭКОНОМИКА РБ

ВВЕДЕНЫ СЕМЬ НОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ ОАИС ИЗ АИС ГАИ

10:59 02.12.2021 В промышленную эксплуатацию 1 декабря 2021 г. введены 7 новых электронных услуг на основе информации из автоматизированной информационной системы Государственной автомобильной инспекции. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, введены следующие услуги: 3.06.01 «Получение сведений о наличии права управления транспортными средствами»; 3.06.02 «Наличие данных о дорожно-транспортном происшествии»; 3.06.03 «Получение уточненных сведений по ДТП»; 3.06.04 «Получение справки о дорожно-транспортном происшествии»; 3.06.05 «Получение данных о нарушении»; 3.06.06 «Получение нарушений по номеру транспортного средства»; 3.06.07 «Поиск данных о транспортном средстве». Услуги оказываются в автоматическом режиме по технологии «система-система». Подробная информация о категориях потребителей, возмездности и массиве выходных данных доступна в описании услуг на Едином портале электронных услуг.