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ЭКОНОМИКА РБ


ВВЕДЕНЫ СЕМЬ НОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ ОАИС ИЗ АИС ГАИ


10:59 02.12.2021

В промышленную эксплуатацию 1 декабря 2021 г. введены 7 новых электронных услуг на основе информации из автоматизированной информационной системы Государственной автомобильной инспекции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, введены следующие услуги:

3.06.01 «Получение сведений о наличии права управления транспортными средствами»;

3.06.02 «Наличие данных о дорожно-транспортном происшествии»;

3.06.03 «Получение уточненных сведений по ДТП»;

3.06.04 «Получение справки о дорожно-транспортном происшествии»;

3.06.05 «Получение данных о нарушении»;

3.06.06 «Получение нарушений по номеру транспортного средства»;

3.06.07 «Поиск данных о транспортном средстве».

Услуги оказываются в автоматическом режиме по технологии «система-система».

Подробная информация о категориях потребителей, возмездности и массиве выходных данных доступна в описании услуг на Едином портале электронных услуг.
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