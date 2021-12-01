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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ ТОВАРОВ РЕЗИДЕНТОВ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫРОС В 1,5 РАЗА
09:36 02.12.2021
В январе-сентября 2021 года экспорт товаров резидентов СЭЗ «Гродноинвест» вырос в 1,5 раза и превысил отметку в миллиард долларов США.
Для сравнения: за весь прошлый год объем экспорта составил 964 млн долларов США.
Как сообщает сайт СЭЗ, ключевыми рынками сбыта продукции резидентов СЭЗ «Гродноинвест» традиционно стали Российская Федерация, Европейский союз и Украина. Многократно увеличены поставки в Казахстан, Азербайджан, Германию, Данию, Египет, Италию, Литву, Великобританию, Турцию и другие страны.
По итогам внешней торговли за 9 месяцев получено положительное сальдо в размере 540 млн долларов США, что является одним из лучших показателей среди СЭЗ республики. В лидерах СЭЗ «Гродноинвест» также по экспорту товаров на 1 работающего, темпу роста выручки от реализации продукции за пределы Республики Беларусь, рентабельности продукции.
По итогам 9 месяцев текущего года резиденты СЭЗ «Гродноинвест» сформировали свыше 43% экспорта товаров и более 30% промышленного производства Гродненской области. В бюджет и внебюджетные фонды перечислено 195 млн рублей налогов, сборов и платежей.
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