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ЭКОНОМИКА РБ


МИНФИН УТВЕРДИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ


18:05 01.12.2021

Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 декабря 2021 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br140,06 (ранее Br133,19), серебро - Br1,78 (не изменилась), платина – Br73,84 (ранее Br75,39); палладий – Br136,66 (ранее Br148,30); родий – Br1079,75 (ранее Br1057,17), рутений - Br48,74 (ранее Br48,25); иридий – Br351,00 (ранее Br334,01) и осмий – Br31,20 (ранее Br29,69).

Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.
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