ЭКОНОМИКА РБ

ДЕСЯТЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ БГУ ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ ОТ КРУПНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТАРТАП-ЭКОСИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ

17:51 01.12.2021 Десять студенческих проектов БГУ получат поддержку от крупных представителей Стартап-экосистемы Беларуси. Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, это стало возможным благодаря конкурсу инноваций INNSTART BSU. Его победителем стал проект мобильного приложения для знакомств Buddy второкурсников ФПМИ. Студентам-разработчикам окажут консультационную помощь и поддержку в коммерциализации инициативы в Лаборатории стартапов ZBORKA Labs. Также поддержку данного партнера получат две инициативы «Мобильная гиперказуальная игра «Tap the ball» студентов ФРФиКТ и ФМО, «Разработка программного обеспечения для классификации типов и стадий онкологических заболеваний по биомедицинским геномным данным» коллектива РФиКТ. Резиденстами Стартап-центра БГУ станут авторские коллективы трех проектов. Среди них мобильное приложение для самостоятельных путешествий по экологическим «зеленым маршрутам» BY Guide аспирантки исторического факультета, проект студентки Института бизнеса БГУ по производству и продаже экологического текстиля через онлайн-ресурсы Babiki, профориентационные онлайн-курсы в сфере IT Profit третьекурсницы ФРФиКТ. Коллектив разработчиков юридического факультета за проект интерфейса для предпринимателей с элементами онлайн-бухгалтерии и бизнес-ассистента O.Legum поощрен сертификатом на 30 часов консультаций от владельца рекламного агентства WLW Group. Возможности пройти обучение в Академии BELHARD удостоены первокурсники Института бизнеса за проект дронопорта Kola и ФПМИ за сайт для сборки компьютеров из б/у комплектующих yourPC. Венчурная компания StartupsFamily презентовала памятный сувенир третьекурснице ФФСН за проект о ментальном здоровье Mystery of nature. Кроме того, представители бизнес-инкубатора Парка высоких технологий предложат поддержку для реализации студенческих инициатив O.Legum, Tap the ball, «Разработка программного обеспечения для классификации типов и стадий онкологических заболеваний по биомедицинским геномным данным», BY Guide. Также авторы лучших проектов получили в подарок бизнес-литературу. Всем участникам конкурса вручены сертификаты. Конкурс INNSTART BSU проводится с 2018 года с целью выявления и поддержки лучших проектов в предпринимательской и инновационной сфере, создания условий для самореализации молодежи, формирования деловой активности через поддержку и стимулирование инициатив. Всего в финале нынешнего года были представлены 22 новаторские идеи в области образования, информационных технологий, торговли, туризма и др.