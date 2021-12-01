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ЭКОНОМИКА РБ


ПОД МИНСКОМ ПОСТРОИЛИ СКАНДИНАВСКИЙ СИТИХАУС


17:37 01.12.2021

В комплексе «Зеленая гавань» построили первый 4-этажный дом с закрытым двором.

В квартирах — просторные комнаты и французские окна, а на первых этажах есть террасы и лоджии с погребом. В качестве вариантов отделки идет стиль хюгге и минимализм. Застройщик «А-100 Девелопмент» показал введенный в строй ситихаус в скандинавском стиле.

Ситихаус включает три подъезда на четыре этажа. Его возвели из сборных железобетонных конструкций и строили, в основном, для семейных людей, так что в нем нет маленьких студий. Квартиры включают от 1 до 3 спален, во всех комнатах — увеличенные окна. Часть жилья на первом этаже идет с открытыми террасами, остальные квартиры получили остекленные лоджии, некоторые получили холодные погреба.

Более трети квартир в доме застройщик сдает с чистовой отделкой. Покупатели могли самостоятельно определить вид будущего интерьера. По словам «А-100 Девелопмент», чаще всего выбирали скандинавский хюгге, реже — стиль минимализм.

«Ситихаус воплощает в себе идею жизни за городом, но с городским комфортом. Мы видим этот формат жилья интересным для тех, кто мечтает жить рядом с лесом, в однородной и красивой архитектурной среде, кто ценит тишину, уединение, комфорт и свое время. В рамках квартирных домов мы предлагаем все лучшее, что уже пробовали в других собственных проектах: разнообразие типов планировок, квартиры с отделкой, с большими открытыми террасами. Эксплуатацией территории займется управляющая компания, сотрудники которой будут следить за состоянием улиц, дворов и зеленых зон», — отмечает директор по маркетингу ГК «А-100 Девелопмент» Александра Воронецкая.

Подъезды сделаны проходными, со стеклянными дверьми и видеодомофонами. Двор ситихауса закрытый. Автомобильная парковка вынесена за внешний периметр дворовой территории. Для безопасности здесь организовано видеонаблюдение. К жилью прилагается бесплатное дополнительное обслуживание дома в течение двух лет.

Рядом с ситихаусом также продумана инфраструктура, которая будет сдана после ввода всей группы домов. Здесь появятся шезлонги, уличные столы, качели, workout-зона и площадки для игр в настольный теннис и кикер. Предусмотрена и детская площадка для детей старше четырех лет. Сейчас для жителей уже есть небольшая зона отдыха, установлен велобокс. Парковочные места для автомобилей расположены с внешней стороны двора, въезд сделан через шлагбаум.

Жилой комплекс «Зеленая гавань» находится в 3,5 км от кольцевой дороги рядом с заказником «Стиклево». Комплекс площадью 220 га застраивается коттеджами, таунхаусами, лайнхаусами, ситихаусами и урбанхаусами. В будущем здесь появятся детсады, школы, поликлиника, торговый и спортивный центры. Застройщик старается сохранить лес и природное окружение, аккуратно вписывая в него улицы и бульвары. За территорией ухаживает собственная управляющая компания. К застройке примыкают поля для гольфа чемпионского класса и академия для начинающих. Основная идея комплекса — жизнь на природе рядом с лесом, но с городским комфортом и инфраструктурой.
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