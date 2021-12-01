МИНСК, 1 декабря /ЭКОПРЕСС/. На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) с 1 декабря 2021 г. доступна для заказа новая электронная услуга: 3.40.04 «Предоставление идентификационного номера физического лица из ГИС «Регистр населения».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг», услуга предоставляется государственным органам и организациям на основании законодательных актов, дающих право на получение персональных данных без согласия физического лица, при осуществлении административных процедур или оказании электронных услуг.

В результате оказания услуги предоставляется идентификационный номер гражданина из государственной информационной системы «Регистр населения», владельцем которой является Министерство внутренних дел.

Услуга оказывается в автоматическом режиме по технологии «система-система».