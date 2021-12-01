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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЕПЭУ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ УСЛУГА НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ ИЗ ГИС «РЕГИСТР НАСЕЛЕНИЯ»
17:01 01.12.2021
МИНСК, 1 декабря /ЭКОПРЕСС/. На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) с 1 декабря 2021 г. доступна для заказа новая электронная услуга: 3.40.04 «Предоставление идентификационного номера физического лица из ГИС «Регистр населения».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг», услуга предоставляется государственным органам и организациям на основании законодательных актов, дающих право на получение персональных данных без согласия физического лица, при осуществлении административных процедур или оказании электронных услуг.
В результате оказания услуги предоставляется идентификационный номер гражданина из государственной информационной системы «Регистр населения», владельцем которой является Министерство внутренних дел.
Услуга оказывается в автоматическом режиме по технологии «система-система».
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