Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 декабря 2021 года выросло до 656,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 656 тыс. 510 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 643 тыс. 786 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 2216 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 5081 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1792 человека, число смертей от COVID-19 – на 17.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 39 тыс. 016 тестов. Всего в стране проведено 10 млн 425 тыс. 536 тестов.