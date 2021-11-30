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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО 656,5 ТЫС. – МИНЗДРАВ
16:00 01.12.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 декабря 2021 года выросло до 656,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 656 тыс. 510 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 643 тыс. 786 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 2216 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 5081 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1792 человека, число смертей от COVID-19 – на 17.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 39 тыс. 016 тестов. Всего в стране проведено 10 млн 425 тыс. 536 тестов.
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