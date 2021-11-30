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ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЙ ГОРОД» ЗАРАБОТАЛО В ПИНСКЕ


15:20 01.12.2021

Пинск стал третьим городом в стране и первым в Брестской области, где реализован совместный проект Минсвязи и Белтелекома «Мой город».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», инициатива разработана в рамках Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» и направлена на повышение комфорта и качества жизни горожан.

Сегодня Пинск уверенно становится на путь цифровой трансформации. Благодаря заинтересованной позиции Пинского городского исполнительного комитета, здесь, в одном из древнейших населенных пунктов Беларуси, реализуется концепция «умного города». Мобильное приложение «Мой город» – ее практический инструмент. Цифровая платформа объединяет самые востребованные услуги и помогает организовать интерактивное взаимодействие пользователей с городской средой – государственными организациями, учреждениями образования и здравоохранения, объектами торговли, культуры и досуга.

«По сути, внедрение мобильного приложения «Мой город» в Пинске означает начало большого цифрового пути. Наш город является известным туристическим центром, имеет богатую историю и культурные традиции. А сегодня, благодаря цифровым технологиям, он становится еще и центром инновационного развития. С приложением «Мой город» мы сможем широко презентовать свой потенциал и организовать эффективную коммуникацию с гражданами», - прокомментировала первый заместитель председателя Пинского городского исполнительного комитета Ирина Максимюк.

События города, важные новости, акции, скидки, опросы – приложение аккумулирует самую нужную информацию. На ресурсе уже представлены практически все организации района. Они структурированы по видам деятельности: администрация города, активный отдых и туризм, здоровье и спорт, образование. Всего – более 40 модулей. Горожане смогут использовать приложение, чтобы записаться на прием в городской исполнительный комитет, госучреждение или школу, узнать режим работы магазинов и кафе, вызвать аварийную бригаду, запланировать визит в салон красоты или на СТО.

Приложение доступно для скачивания на Android и iOS.
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