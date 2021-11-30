Комитет государственного контроля Гомельской области 2 декабря 2021 г. проведет «горячую телефонную линию» с населением по вопросам строительства многоквартирных жилых домов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля области, речь идет о соблюдении заказчиками строительства многоквартирных жилых домов обязательств по срокам возведения, качеству и стоимости таких объектов, а также о порядке рассмотрения обращений граждан по данным вопросам.

Позвонить на линию можно будет с 09.00 до 11.00 по номеру телефона в Гомеле 23-83-82.