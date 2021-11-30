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ЭКОНОМИКА РБ
ОТКРЫТА ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» ДЕТСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
14:23 01.12.2021
Открыта продажа билетов на «Новогодний экспресс» Детской железной дороги.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, «Новогодний экспресс» будет курсировать по Детской железной дороге им. К.С. Заслонова с 24 декабря по 7 января. В поездку на новогоднем поезде в сопровождении сказочных героев приглашаются все желающие. Юным пассажирам обещают место у окна и яркие впечатления.
На станции Сосновый бор будет организовано театрализованное представление «Новогоднее приключение в стране сказок» на лесной поляне с участием персонажей из детских сказок, мультфильмов и, конечно же, Деда Мороза и Снегурочки. Увлекательное путешествие не оставит равнодушными как взрослых, так и детей.
Путешествие в празднично украшенных вагонах в гости к Деду Морозу можно будет совершить 24-26, 29-31 декабря, а также 1, 2, 6 и 7 января. В эти дни составы «Новогоднего экспресса» сделают от двух до четырех рейсов. Подробное расписание доступно на странице Детской железной дороги на официальном сайте БЖД.
В поезде предусмотрена рассадка мест с учетом соблюдения норм социального дистанцирования. Количество мест ограничено.
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