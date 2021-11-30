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ЭКОНОМИКА РБ
С 1 ДЕКАБРЯ ВОЗОБНОВЛЕН ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ МЕДРЕАБИЛИТАЦИИ
13:41 01.12.2021
С 1 декабря 2021 года полностью возобновлена реабилитация пациентов в Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«Учреждение осуществляет раннюю реабилитацию пациентов после инсульта, инфаркта миокарда, операций на головном мозге, сердце и сосудах, ортопедотравматологических операций и травм у взрослых и детей», - говорится в сообщении.
Ежегодно реабилитацию в центре проходят более 8 тыс. пациентов.
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