ЭКОНОМИКА РБ

С 1 ДЕКАБРЯ ВОЗОБНОВЛЕН ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ МЕДРЕАБИЛИТАЦИИ

13:41 01.12.2021 С 1 декабря 2021 года полностью возобновлена реабилитация пациентов в Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава. «Учреждение осуществляет раннюю реабилитацию пациентов после инсульта, инфаркта миокарда, операций на головном мозге, сердце и сосудах, ортопедотравматологических операций и травм у взрослых и детей», - говорится в сообщении. Ежегодно реабилитацию в центре проходят более 8 тыс. пациентов.