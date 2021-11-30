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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛОРУСНЕФТИ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ НАД УВЕЛИЧЕНИЕМ НЕФТЕОТДАЧИ
13:10 01.12.2021
РУП «ПО «Белоруснефть» продолжает внедрять в производство передовые разработки для увеличения нефтеотдачи.
Как пишет портал neft.by, выполнены первые работы по гидравлическому разрыву пласта с использованием загеленных кислотных составов. Их применяют при проведении кислотно-проппантного ГРП.
Комплекс опытно-промысловых работ выполнили специалисты Тампонажного управления, БелНИПИнефть, Управления скважинных технологий и сервиса Центрального аппарата и НГДУ «Речицанефть».
Опытно-промысловые испытания технологии КПГРП на загеленной кислоте успешно проведены на скважине № 185 Вишанского нефтяного месторождения.
Наработаны навыки приготовления кислотного состава для ГРП с применением новых рецептур жидкости разрыва, включая стабилизатор железа, катализатор и различные виды загустителей. Эффект изменяющейся вязкости в зависимости от скорости фильтрации позволяет равномерно обработать кислотой весь продуктивный интервал. Причем, вне зависимости от диапазона изменения фильтрационно-емкостных свойств на всей его протяженности. К тому же, созданные трещины сразу же закрепляются проппантом, чтобы исключить их смыкание и получить наилучший эффект от ГРП на скважине.
Применение технологии поможет увеличить объем добычи нефти на месторождениях «Белоруснефти». К тому же наблюдается значительный интерес к этой разработке во многих зарубежных проектах.
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