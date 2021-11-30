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ЭКОНОМИКА РБ


АКТИВНОСТЬ НА РЫНКЕ ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В МИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ СОКРАЩАТЬСЯ


12:38 01.12.2021

Активность на рынке загородной недвижимости в Минском районе продолжается сокращаться: сделки проводятся все реже, а некоторые продавцы постепенно снимают объявления о продаже своих объектов до нового сезона.

Как пишет Realt.by, в октябре по сравнению с сентябрем общее количество выставленных на продажу объектов сократилось на 1%. Причем сокращение предложения отмечалось по всем сегментам. В наибольшей степени уменьшилось число домов, построенных до 2010 года (-6% за месяц), а также дач (-2%) и «недостроя» (-2%).

В разрезе направлений от МКАД существеннее остальных снизилось число объявлений о продаже объектов на Мядельском (-6% к сентябрю) и Слуцком (-4%) направлениях. На общем фоне выделялись Пуховичское и Московское направления, где за месяц предложение увеличилось на 4% и 2% соответственно.

Что касается спроса, то количество сделок на рынке загородной недвижимости продолжает снижаться. По предварительным данным, в октябре в Минском районе в сумме купили на 11% меньше домов, дач и других объектов, чем в сентябре. В близлежащих районах спрос снизился еще существеннее — на 26% за месяц.

За месяц средние цены в объявлениях выросли во всех сегментах. В наибольшей степени это произошло у дач (+1.3%) и недостроенных домов (+1.2%), в меньшей — у участков (+1%), новых домов, построенных после 2010 года (+0.5%), домов, построенных до 2010 года (+0.2%).

Количество домов, выставленных на продажу в Минске, за месяц уменьшилось еще более заметно, чем за МКАД — на 3%. Вместе с тем небольшое снижение показали и средние цены — квадратный метр по сравнению с сентябрем стал дешевле на 0,8%. Сейчас купить дом в черте города можно в среднем за 1117 $/м2.
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