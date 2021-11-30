РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 3 декабря 2021 года проведет Единый день бесплатных консультаций для граждан и субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, с 9.00 до 13.00 в формате «прямых телефонных линий» специалисты агентства проконсультируют по широкому спектру правовых вопросов, связанным с государственной регистрацией и технической инвентаризацией недвижимого имущества, оформлением сделок с недвижимостью, выполнением землеустроительных работ и оценки.

Правовую консультацию можно будет получить всем желающим в областном центре, а также во всех филиалах агентства.

С перечнем тем «прямых телефонных линий» можно ознакомиться на сайте агентства.