Витебская область активно вовлекает неиспользуемое госимущество в хозяйственный оборот. При этом наиболее популярным способом вовлечения стала безвозмездная передача объектов недвижимости под реализацию инвестиционных проектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в текущем году из перечня, составленного комитетом «Витебскоблимущество», под инвестиционные проекты передано уже 10 объектов, 27 – продано на аукционе, еще 47 – дополнительно включены в перечень. В результате на сегодняшний день инвесторам предлагаются 99 объектов недвижимости, которые включают 335 зданий.

Также впервые в перечень включены объекты, расположенные в Витебске. К примеру, инвесторам предлагаются неиспользуемые здания бывшей фабрики «КИМ».

Фабрика, производившая трикотажные и чулочно-носочные изделия, в свое время была одним из крупных градообразующих предприятий Витебска. Но в связи с банкротством предприятия в 2019 году остался большой комплекс объектов неиспользуемой недвижимости.

За этот период два аукциона оказались результативными и шесть зданий нашли новых собственников, а 14 объектов остались невостребованными. Сейчас они могут быть предложены инвесторам безвозмездно как целым комплексом, так и по отдельности. Объекты имеют различные площади – от склада соли с площадью 38 м кв. до трехэтажного главного корпуса с площадью более 10000 м кв.

Также среди объектов, которые могут заинтересовать инвесторов в Витебске – производственная площадка бывшего ОАО «Витебский винодельческий завод». После его ликвидации в 2017 году в собственности государства остался неиспользуемый комплекс из 10 зданий площадью от 10 до 1875 м кв.

Комплекс строений расположен в исторической части города, в районе, где когда-то жил Марк Шагал. Административное здание имеет статус историко-культурной ценности 3-й категории.