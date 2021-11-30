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ЭКОНОМИКА РБ


ОКОЛО 20 НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ПРЕДСТАВИТ БГУ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В КАЗАНИ


11:30 01.12.2021

Около 20 научных разработок представит БГУ на Международной специализированной выставке «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань», которая пройдет 1-3 декабря в Казани (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, на стенде ведущего вуза разместится многофункциональный комплекс по подготовке и автоматической заливке наполненных и ненаполненных мультикомпонентных гибридно-композитных смесей. Используется он для производства изделий из эластичных, интегральных и жестких пенополиуретанов. Их применение позволяет получать стойкие к ударному и вибрационному воздействию и циклическим температурным нагрузкам изделия. Область применения разработки включает автомобилестроение, мебельную промышленность, коммунальное хозяйство.

Среди разработок будут также представлены ультрачерные пленки для оптических и измерительных приборов. Инновация превосходит мировой аналог по ряду технических параметров. Материалы имеют более высокую коррозионную стойкость, износостойкость и микротвердость, лучше сцепляются с металлической подложкой. Данное покрытие, нанесенное на металл, может использоваться в качестве датчика световых потоков в космических приборах и преобразователях солнечной энергии в электрическую.

В экспозицию БГУ войдут легкоплавкие покрытия и порошки на основе сплава олова с золотом, серебром, медью, никелем, висмутом. Предназначены они для использования в качестве припоев для сборки изделий электронной техники вместо свинец-содержащих сплавов в приборостроении, радиотехнике, микроэлектронике, нефтехимии, производстве галантерейных изделий, бытовой техники, различной фурнитуры и др.

Стенд БГУ включает многофункциональный измерительный комплекс «Alma Meter – 2», регистратор параметров движения лифтового оборудования «В-590 ПАЛТУС», устройство дистанционного мониторинга перемещения мобильных объектов АГЕНТ В-607, химически стойкую грунтовку «ТИКОР» и др.

Разработки БГУ войдут в коллективный раздел научно-технических разработок Министерства образования Беларуси.

Выставка «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань» организуется ежегодно с 2000 года. Свою продукцию представляют более 200 компаний из различных стран мира и регионов России. Это производители и поставщики металлообрабатывающего оборудования, инструмента, сварочного оборудования и материалов, средств измерения и автоматизации, комплектующих изделий и др.
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