Беларусь в январе-сентябре 2021 года увеличила экспорт компьютерных услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,9% до $2,206 млрд.

Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме экспорта услуг доля компьютерных за январь-сентябрь составила 29,4%.

При этом ИТ-компании с офисами в Минске оказали в сентябре услуги зарубежным заказчикам почти на $276 млн. Это второй показатель экспорта компьютерных услуг в этом году. Больше было только в июне.