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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ КОМПЬЮТЕРНЫХ УСЛУГ ПОЧТИ НА 23%
11:09 01.12.2021
Беларусь в январе-сентябре 2021 года увеличила экспорт компьютерных услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,9% до $2,206 млрд.
Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме экспорта услуг доля компьютерных за январь-сентябрь составила 29,4%.
При этом ИТ-компании с офисами в Минске оказали в сентябре услуги зарубежным заказчикам почти на $276 млн. Это второй показатель экспорта компьютерных услуг в этом году. Больше было только в июне.
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