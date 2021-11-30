BKM Holding (ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш») выпустил для города Гомель два сочлененных электробуса модели Е433 серии Vitovt.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, для этого проекта 18-метровые электробусы оснастили батареей собственного производства емкостью 489,3 кВт*ч для обеспечения номинального запаса хода в снаряженном состоянии не менее 200 км.

Электробусы планируют эксплуатировать на самом протяженном маршруте Гомеля.

Салон разработан для обеспечения удобства и водителя, и пассажиров: установлены кондиционеры салона и кабины, на протяжении всего салона установлены USB-розетки. Благодаря особой конструкции кузова для водителя предусмотрен отдельный вход и передняя дверь для пассажиров. Такое конструктивное решение впервые было применено для сочлененных троллейбусов аналогичной серии в Минске (2021 года выпуска).

В рамках проекта в Гомеле на территории гомельского автопарка будет установлена и зарядная станция производства BKM Holding. Электробусы будут заряжаться до полной зарядки в течение 360 минут.