|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
BKM HOLDING ПОСТАВИТ В ГОМЕЛЬ ДВА СОЧЛЕНЕННЫХ ЭЛЕКТРОБУСА
10:42 01.12.2021
BKM Holding (ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш») выпустил для города Гомель два сочлененных электробуса модели Е433 серии Vitovt.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, для этого проекта 18-метровые электробусы оснастили батареей собственного производства емкостью 489,3 кВт*ч для обеспечения номинального запаса хода в снаряженном состоянии не менее 200 км.
Электробусы планируют эксплуатировать на самом протяженном маршруте Гомеля.
Салон разработан для обеспечения удобства и водителя, и пассажиров: установлены кондиционеры салона и кабины, на протяжении всего салона установлены USB-розетки. Благодаря особой конструкции кузова для водителя предусмотрен отдельный вход и передняя дверь для пассажиров. Такое конструктивное решение впервые было применено для сочлененных троллейбусов аналогичной серии в Минске (2021 года выпуска).
В рамках проекта в Гомеле на территории гомельского автопарка будет установлена и зарядная станция производства BKM Holding. Электробусы будут заряжаться до полной зарядки в течение 360 минут.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 30.11.2021
Курсы в банках
на 01.12.2021
Конвертация в банках
на 01.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте