ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ УЧАСТНИКИ ЦЕНОВОГО СГОВОРА НА РЫНКЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ПОЛУЧИЛИ ШТРАФЫ НА ОБЩУЮ СУММУ 8 МЛН РУБЛЕЙ


10:33 01.12.2021

Министерство антимонопольного регулирования и торговли ранее установило ценовой сговор на рынке средств защиты растений между 12 компаниями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, за нарушение антимонопольного законодательства всем участникам картеля назначены оборотные штрафы в размере 1-4% от годовой выручки от реализации средств защиты растений. В результате общая сумма штрафных санкций в отношении участников картеля составила более 8 млн рублей.

Следует отметить, что картель – самый опасный вид нарушений антимонопольного законодательства.

К последствиям существования картелей можно отнести искусственный рост цен, отсутствие новых, более качественных товаров, меньший выбор товаров, отсутствие у бизнеса мотивов для развития, инноваций, повышения эффективности, недопущение на рынок новых игроков, стагнацию рынка.

Самыми серьезными нарушениями антимонопольного законодательства являются «классические» картели, к которым относятся ценовые сговоры, соглашения между конкурентами об условиях участия в торгах, сговоры по разделу рынков (соглашения между конкурентами о распределении клиентов, территорий, объемов продаж).

Учитывая тяжесть данных правонарушений, за участие в подобных сговорах предусмотрено максимально жесткое наказание. Юридическое лицо (компания) может быть оштрафована на сумму до 10% от годового оборота.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2021
валюта курс
EUR 2.8863
USD 2.5458
RUB 3.3994
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.11.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8863 +0.0071
USD 2.5458 -0.0092
RUB 3.3994 -0.0072
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8600 2.8680
USD 2.5250 2.5330
RUB 3.4100 3.4250
подробнее

Конвертация в банках
на 01.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1310 1.1360
EUR/RUB 83.5000 84.3000
USD/RUB 73.8000 74.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте