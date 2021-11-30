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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ УЧАСТНИКИ ЦЕНОВОГО СГОВОРА НА РЫНКЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ПОЛУЧИЛИ ШТРАФЫ НА ОБЩУЮ СУММУ 8 МЛН РУБЛЕЙ
10:33 01.12.2021
Министерство антимонопольного регулирования и торговли ранее установило ценовой сговор на рынке средств защиты растений между 12 компаниями.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, за нарушение антимонопольного законодательства всем участникам картеля назначены оборотные штрафы в размере 1-4% от годовой выручки от реализации средств защиты растений. В результате общая сумма штрафных санкций в отношении участников картеля составила более 8 млн рублей.
Следует отметить, что картель – самый опасный вид нарушений антимонопольного законодательства.
К последствиям существования картелей можно отнести искусственный рост цен, отсутствие новых, более качественных товаров, меньший выбор товаров, отсутствие у бизнеса мотивов для развития, инноваций, повышения эффективности, недопущение на рынок новых игроков, стагнацию рынка.
Самыми серьезными нарушениями антимонопольного законодательства являются «классические» картели, к которым относятся ценовые сговоры, соглашения между конкурентами об условиях участия в торгах, сговоры по разделу рынков (соглашения между конкурентами о распределении клиентов, территорий, объемов продаж).
Учитывая тяжесть данных правонарушений, за участие в подобных сговорах предусмотрено максимально жесткое наказание. Юридическое лицо (компания) может быть оштрафована на сумму до 10% от годового оборота.
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