Министерство антимонопольного регулирования и торговли ранее установило ценовой сговор на рынке средств защиты растений между 12 компаниями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, за нарушение антимонопольного законодательства всем участникам картеля назначены оборотные штрафы в размере 1-4% от годовой выручки от реализации средств защиты растений. В результате общая сумма штрафных санкций в отношении участников картеля составила более 8 млн рублей.

Следует отметить, что картель – самый опасный вид нарушений антимонопольного законодательства.

К последствиям существования картелей можно отнести искусственный рост цен, отсутствие новых, более качественных товаров, меньший выбор товаров, отсутствие у бизнеса мотивов для развития, инноваций, повышения эффективности, недопущение на рынок новых игроков, стагнацию рынка.

Самыми серьезными нарушениями антимонопольного законодательства являются «классические» картели, к которым относятся ценовые сговоры, соглашения между конкурентами об условиях участия в торгах, сговоры по разделу рынков (соглашения между конкурентами о распределении клиентов, территорий, объемов продаж).

Учитывая тяжесть данных правонарушений, за участие в подобных сговорах предусмотрено максимально жесткое наказание. Юридическое лицо (компания) может быть оштрафована на сумму до 10% от годового оборота.