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ЭКОНОМИКА РБ
В НАЦИОНАЛЬНОМ АЭРОПОРТУ МИНСК ОТКРЫЛСЯ РЕСТОРАН KFC
09:37 01.12.2021
В Национальном аэропорту Минск открылся ресторан KFC.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе аэропорта, площадь кафе составляет 200 кв. м, оно рассчитано на 87 посадочных мест и будет работать круглосуточно.
В меню представлены все традиционные для ресторанов сети KFC позиции: от сандвичей и баскетов до десертов и напитков.
Ресторан расположен в транзитной зоне на 4-м этаже (после прохождения всех предполетных процедур).
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