В Национальном аэропорту Минск открылся ресторан KFC.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе аэропорта, площадь кафе составляет 200 кв. м, оно рассчитано на 87 посадочных мест и будет работать круглосуточно.

В меню представлены все традиционные для ресторанов сети KFC позиции: от сандвичей и баскетов до десертов и напитков.

Ресторан расположен в транзитной зоне на 4-м этаже (после прохождения всех предполетных процедур).