Профицит республиканского бюджета за январь-октябрь 2021 года составил 0,3 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы бюджета сектора государственного управления за январь-октябрь сложились в сумме 54,0 млрд рублей, или 90,7% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 12,9 млрд рублей, или 91,2% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 4,2 млрд рублей, или 117,2% уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 2,9 млрд рублей, или 85,2%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 4,1 млрд рублей, или 100,9%.

Доходы республиканского бюджета составили 23,2 млрд рублей, или 95,8% уточненного годового плана.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 16,0 млрд рублей, или 83,5%.

По состоянию на 1 ноября 2021 года задолженность по налогам и сборам составила 257,7 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-октябрь 2021 года составили 51,5 млрд рублей, или 78,4% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 9,2 млрд рублей (69,3%), на финансирование национальной экономики – 5,3 млрд рублей (73,6%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 16,9% млрд (80,9%).

Расходы республиканского бюджета составили 22,9 млрд рублей, или 75,2% уточненного годового плана.

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 15,7 млрд рублей, или 83,4% утвержденного годового плана.

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-октябрь 2021 года сложился в сумме 2,5 млрд рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,3 млрд рублей.