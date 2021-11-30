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ЭКОНОМИКА РБ


СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 17,6%


17:41 30.11.2021

Страховые организации республики собрали за январь-октябрь 2021 года 1 445,4 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за десять месяцев текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 17,6%.

По добровольным видам страхования за январь-октябрь 2021 года страховые взносы составили 949,2 млн рублей, что на 177,2 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-октябрь 2021 года – 496,2 млн рублей, что на 39,5 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 65,7% (за январь-октябрь 2020 года – 62,8%).

За январь-октябрь 2021 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 852,4 млн рублей, что на 201,8 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-октябрь 2021 года составил 59,0% (за январь- октябрь 2020 года – 53,0%).

За январь-октябрь 2021 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 129,4 млн. рублей (за январь-октябрь 2020 года – 108,1 млн рублей), из них 76,1 млн рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 53,3 млн рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь- октябрь 2020 года – 59,4 млн рублей и 48,7 млн рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций на 31 октября .2021 года составила 8 784 человека (на 31 октября 2020 года – 8849 человек).
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