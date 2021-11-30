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ЭКОНОМИКА РБ
ШЕСТЬ МОДЕЛЕЙ ТЕХНИКИ МТЗ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЫСТАВКЕ AGRITECHNICA-2022 В ГЕРМАНИИ
17:27 30.11.2021
ОАО «Минский тракторный завод» примет участие в крупнейшей международной выставке машин и оборудования для сельского хозяйства Agritechnica-2022, которая пройдет с 27 февраля по 5 марта 2022 года в Ганновере (Германия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, к демонстрации планируются шесть моделей техники.
Помимо тракторов, будет представлена технология – машины и агрегатирование: к примеру, модернизированный BELARUS-82.3 вместе с погрузчиком Stoll.
А Минский завод шестерен специально к Ганноверу подготовит выставочное исполнение части восьмикорпусного плуга. Акцент в экспозиции будет сделан в том числе и на тракторы с двигателями экологического стандарта Stage-V, что особенно важно для продвижения техники на европейский рынок.
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