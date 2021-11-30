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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАЛА УЧАСТОК СВЕТЛОГОРСК-НА-БЕРЕЗИНЕ – КАЛИНКОВИЧИ
16:42 30.11.2021
Белорусская железная дорога продолжает реализацию инвестиционного проекта по электрификации участка Жлобин-Калинковичи-Барбаров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, очередным важным этапом 30 ноября 2021 года стала подача напряжения в контактную сеть участка Светлогорск-на-Березине – Калинковичи.
Электроснабжение данного участка осуществляет новая тяговая подстанция, построенная рядом со станцией Жердь. Ранее в соответствии с программой взаимодействия филиала «Речицкие электрические сети» РУП «Гомельэнерго» и Гомельской дистанции электроснабжения Белорусской железной дороги было подано напряжение 110 кВ в две линии протяженностью 15 км, которые были специально построены для электроснабжения данной тяговой подстанции.
В настоящее время продолжаются пуско-наладочные работы. Следующим этапом станет пробный пропуск электроподвижного состава по участку Светлогорск-на-Березине – Калинковичи.
Реализация данного проекта направлена на расширение полигона электрификации Белорусской железной дороги и повышение эффективности перевозок пассажиров и грузов.
Напомним, что в 2016 году началось регулярное движение поездов на электровозной тяге между Минском и Гомелем. С 2015-го по 2017-й был электрифицирован участок Молодечно-Гудогай-госграница. В июне 2020 года началось регулярное движение электропоездов по маршруту Светлогорск-Жлобин-Минск.
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