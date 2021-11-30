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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ТУРИЗМУ


16:30 30.11.2021

2-3 декабря 2021 г. в Минске пройдет международная конференция «Новые подходы и успешные практики в развитии экологического туризма на особо охраняемых природных территориях как вклад в достижение Целей устойчивого развития».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, в ходе конференции состоится обмен опытом и лучшими практиками в сфере развития экологического туризма на особо охраняемых пилотных территориях, также эксперты разных стран обсудят различные аспекты экотуризма как драйвера устойчивого развития регионов и как важного элемента эффективного управления ООПТ.

Активный вклад в организацию конференции вносит проект «Развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту», реализуемый ПРООН совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь при финансовой поддержке правительства Российской Федерации.

Мероприятие соберет в гибридном формате более 170 специалистов в сфере экотуризма из 11 стран, включая Беларусь, Армению, Азербайджан, Эстонию, Германию, Казахстан, Молдову, Россию, Словакию, Таджикистан и Узбекистан.

В открытии конференции примут участие министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык, заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной, постоянный представитель ПРООН в Республике Беларусь Александра Соловьева. На конференции запланированы выступления представителей природоохранных ведомств стран-участниц конференции, особо охраняемых природных территорий, НГО, агроэкоусадеб и ВУЗов.

Проект «Развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту» направлен на укрепление потенциала и внедрение механизма реализации комплекса мер по развитию и продвижению экотуризма, создание необходимой методической базы для развития экотуризма и системы стратегического планирования, укрепление сотрудничества между частными компаниями, государственными природоохранными учреждениями и местным населением.
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