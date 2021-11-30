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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЙСМОРАЗВЕДЧИКИ БЕЛОРУСНЕФТИ ПЛАНИРУЮТ В 2022 ГОДУ РАБОТЫ В НАРОВЛЯНСКОМ И ХОЙНИКСКОМ РАЙОНАХ
16:17 30.11.2021
Сотрудники Управления полевых сейсморазведочных работ (УПСР) РУП «ПО «Белоруснефть» досрочно выполнили производственный план на 2021 год, что составляет более 455 кв. км изученной площади в формате 3D.
Как пишет портал neft.by, УПСР продолжает полевые сейсмические исследования на Салтановском участке, которые предполагается завершить в январе 2022 года. Затем для выполнения 3D-сейсморазведочных работ планируется переехать на новую площадь – Речицкую. Также совместно с Государственным предприятием «НПЦ по геологии» продолжается сейсморазведка на Валавской площади, которую должны завершить в декабре нынешнего года.
Новое направление управления – выполнение задач, предусмотренных программой развития Брагинского, Ельского, Лельчицкого, Наровлянского и Хойникского районов Гомельской области. Документ еще разрабатывается.
Компания «Белоруснефть» планирует вместе с «НПЦ по геологии» выполнить в 2022 году около 638 квадратных километров площадных сейсморазведочных работ 3D в Наровлянском и Хойникском районах. Территория относится к Радомлянскому участку недр. В его пределах расположен Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Его деятельность координируется Департаментом по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
В связи с этим на Радомлянской площади помимо общих подготовительных работ к полевой сейсморазведке выполняется комплекс мероприятий по обеспечению радиационной безопасности.
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