Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 ноября 2021 года выросло до 654,7 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 654 тыс. 718 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 641 тыс. 570 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1438 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5067 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1395 человек, число смертей от COVID-19 – на 14.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 5 тыс. 377 тестов. Всего в стране проведено 10 млн 386 тыс. 520 тестов.